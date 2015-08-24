Докладчик ПАСЕ прибыла в Азербайджан

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан докладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Милицы Маркович. Как сообщает Report, целью визита является составление доклада на тему "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды".

В ходе визита Милица Маркович (Босния и Герцеговина) проведет встречи с министром иностранных дел, министром экологии и природных ресурсов, а также министром сельского хозяйства Азербайджана и посетит приграничные районы страны.

Также запланированы встречи докладчика с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, с представителями Государственного агентства водных ресурсов, Всемирного банка и гражданского общества. Кроме того, М.Маркович проведет встречи с представителями местных органов власти Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Геранбойского, Тертерского и Евлахского районов.

Визит завершится 27 августа.

Напомним, М.Маркович совершила аналогичный визит в страну в декабре 2014 года.