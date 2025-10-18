Для граждан Азербайджана в США будут организованы выездные консульские сессии

Посольство Азербайджана в США организует 1 ноября - 27 декабря выездные консульские услуги для проживающих в стране азербайджанских граждан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Согласно информации, 1 ноября сессии будут организованы для граждан, проживающих в Нью-Йорке и близлежащих территориях. Записаться на прием можно по ссылке.

Подробная информация о необходимых документах для обращения за выездными консульскими услугами размещена на сайте посольства.

Кроме того, аналогичные услуги будут организованы в Чикаго (Иллинойс, 9 ноября), Филадельфии (Пенсильвания, 11 ноября) и Хьюстоне (Техас, 27 декабря).

Для дополнительной информации можно обратиться по телефону +1(202)556-9391, а также написать на электронную почту [email protected].