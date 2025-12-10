Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

    Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо из Венесуэлы не сможет присутствовать на церемонии награждения, которая состоится в Норвегии сегодня.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на Нобелевский институт.

    "К сожалению, сейчас ее [Марии Корины Мачадо] нет в Норвегии, и ее не будет на сцене мэрии Осло в 13:00, когда начнется церемония", - заявил глава института Кристиан Берг Харпвикен.

    Он добавил, что вместо Мачадо награду примет ее дочь, которая также зачитает речь лауреата.

    Пресс-конференция лауреатов Нобелевской премии должна была пройти днем во вторник, однако ее отменили.

    Отметим, что кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.

