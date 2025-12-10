Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо из Венесуэлы не сможет присутствовать на церемонии награждения, которая состоится в Норвегии сегодня.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на Нобелевский институт.

"К сожалению, сейчас ее [Марии Корины Мачадо] нет в Норвегии, и ее не будет на сцене мэрии Осло в 13:00, когда начнется церемония", - заявил глава института Кристиан Берг Харпвикен.

Он добавил, что вместо Мачадо награду примет ее дочь, которая также зачитает речь лауреата.

Пресс-конференция лауреатов Нобелевской премии должна была пройти днем во вторник, однако ее отменили.

Отметим, что кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.