Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь
Это интересно
- 10 декабря, 2025
- 11:24
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо из Венесуэлы не сможет присутствовать на церемонии награждения, которая состоится в Норвегии сегодня.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на Нобелевский институт.
"К сожалению, сейчас ее [Марии Корины Мачадо] нет в Норвегии, и ее не будет на сцене мэрии Осло в 13:00, когда начнется церемония", - заявил глава института Кристиан Берг Харпвикен.
Он добавил, что вместо Мачадо награду примет ее дочь, которая также зачитает речь лауреата.
Пресс-конференция лауреатов Нобелевской премии должна была пройти днем во вторник, однако ее отменили.
Отметим, что кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.
Последние новости
11:41
Цены на газ в Европе снизились почти на 1%Энергетика
11:40
Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовамиKультурная политика
11:37
ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траекторииФинансы
11:34
Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые рискиБизнес
11:24
Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочьЭто интересно
11:24
Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в ИндииФинансы
11:21
Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%Финансы
11:20
Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культурыKультурная политика
11:15