Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 11:24
    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Американская технологическая компания Amazon инвестирует более $35 млрд для разработки искусственного интеллекта (ИИ) на своих предприятиях в Индии, развития цифровой торговли и бизнеса в стране, а также создания рабочих мест.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    Из этой суммы $12,7 млрд ранее в этом году были направлены на строительство хранилищ данных в штатах Телангана и Махараштра.

    "Данные инвестиции отвечают национальным приоритетам Индии, они направлены на расширение использования ИИ, поддержку малого бизнеса и увеличение занятости населения страны", - сказано в сообщении.

    За последние 15 лет компания вложила значительные средства в развитие инфраструктуры для малого бизнеса в Индии, что позволит стране к 2030 году увеличить экспорт электронной коммерции в четыре раза - до $80 млрд с использованием свыше 10 производственных кластеров Amazon в южноазиатской стране.

    Amazon Индия инвестиции искусственный интеллект
    Elvis

    Последние новости

    11:41

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:40

    Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

    Kультурная политика
    11:37

    ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории

    Финансы
    11:34

    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Бизнес
    11:24

    Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

    Это интересно
    11:24

    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Финансы
    11:21

    Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

    Финансы
    11:20

    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    Kультурная политика
    11:15

    Бахтияр Асланбейли: Азербайджану передано около 60 млн кубометров попутного газа, добытого с АЧГ

    Энергетика
    Лента новостей