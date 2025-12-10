Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

Американская технологическая компания Amazon инвестирует более $35 млрд для разработки искусственного интеллекта (ИИ) на своих предприятиях в Индии, развития цифровой торговли и бизнеса в стране, а также создания рабочих мест.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Из этой суммы $12,7 млрд ранее в этом году были направлены на строительство хранилищ данных в штатах Телангана и Махараштра.

"Данные инвестиции отвечают национальным приоритетам Индии, они направлены на расширение использования ИИ, поддержку малого бизнеса и увеличение занятости населения страны", - сказано в сообщении.

За последние 15 лет компания вложила значительные средства в развитие инфраструктуры для малого бизнеса в Индии, что позволит стране к 2030 году увеличить экспорт электронной коммерции в четыре раза - до $80 млрд с использованием свыше 10 производственных кластеров Amazon в южноазиатской стране.