Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

В балансе текущих операций (БТО) платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2025 года сформировался профицит в размере $3 млрд или 5,4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

Согласно отчету ЦБА, профицит сократился примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Показатели внешнего сектора, являющиеся основным фактором равновесия на валютном рынке, остаются благоприятными. За 9 месяцев профицит БТО был обусловлен в основном профицитом внешнеторгового баланса и баланса вторичных доходов. Динамика чистых поступлений по денежным переводам, являющимся основным компонентом баланса вторичных доходов, положительна по сравнению с прошлым годом. Прогноз ЦБА о том, что счет текущих операций будет профицитным на конец 2025 и 2026 годов, остается неизменным", - отмечает Центробанк.