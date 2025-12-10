Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 11:21
    В балансе текущих операций (БТО) платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2025 года сформировался профицит в размере $3 млрд или 5,4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

    Согласно отчету ЦБА, профицит сократился примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    "Показатели внешнего сектора, являющиеся основным фактором равновесия на валютном рынке, остаются благоприятными. За 9 месяцев профицит БТО был обусловлен в основном профицитом внешнеторгового баланса и баланса вторичных доходов. Динамика чистых поступлений по денежным переводам, являющимся основным компонентом баланса вторичных доходов, положительна по сравнению с прошлым годом. Прогноз ЦБА о том, что счет текущих операций будет профицитным на конец 2025 и 2026 годов, остается неизменным", - отмечает Центробанк.

    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıb
    Elvis

