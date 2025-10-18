İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 03:46
    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək

    Noyabrın 1-də Nyu York və yaxın ətraf ərazilərdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Bruklində baş tutacaq həmin səyyar konsulluq xidmətlərindən faydalanmaq istəyən vətəndaşlardan keçid vasitəsilə qeydiyyatdan keçmələri xahiş olunur.

    Qeyd olunub ki, səyyar konsulluq xidmətinə müraciət üçün zəruri olan sənədlərlə bağlı ətraflı məlumat səfirliyin internet səhifəsində yerləşdirilib.

    O da bildirilib ki, ABŞ-nin digər ştatlarında yaşayan vətəndaşlarımızın konsulluq xidmətlərindən mümkün istifadəsini daha əlçatan etmək məqsədilə səfirlik tərəfindən ilin sonuna kimi Filadelfiya (Pensilvaniya, 11 noyabr), Çikaqo (İllinoys, 9 noyabr) və Hyustonda (Texas, 27 dekabr) da səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək.

    Əlavə məlumat üçün əlaqə vasitələri də paylaşılıb. Telefon: +1(202)556-9391; Elektron poçt ünvanı: [email protected].

    konsulluq ABŞ səfirlik
    Для граждан Азербайджана в США будут организованы выездные консульские сессии

    Son xəbərlər

    04:15

    "Axios": Tramp Zelenskiyə "Tomahawk" raketlərini Kiyevə verməyə hazır olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    03:46

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    03:14

    Zelenski Avropa liderlərini Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    02:48

    ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:06

    HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    02:03
    Foto

    Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənir

    Mədəniyyət siyasəti
    01:43

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə: Qoy hər iki tərəf qalib gəlsin, hər şeyi tarix müəyyənləşdirsin

    Digər ölkələr
    01:23
    Foto

    Mehriban Əliyeva Vatikan Apostol Kitabxanasını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    01:07
    Foto

    Birinci vitse-prezident Vatikanda Müqəddəs Pyotr Bazilikasında görülmüş bərpa işləri ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti