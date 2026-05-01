Дипломаты посетили Ханкенди в рамках визита в Карабах
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 13:08
Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Ханкенди.
Как передает Report, в рамках визита делегация посетила Парк победы (Zəfər parkı).
Они получили возможность ознакомиться с ходом проводимых в городе восстановительных работ.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
13:39
Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:33
BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспортеИнфраструктура
13:32
Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровнеЭнергетика
13:29
Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной аренеВнешняя политика
13:28
Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определенаВнешняя политика
13:22
Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"В регионе
13:19
Фото
В Баку обсудили роль медиа в общественных процессахМедиа
13:16
Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемыВнешняя политика
13:14
Фото