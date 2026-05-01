İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər

    Qarabağ
    • 01 may, 2026
    • 13:10
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndiyə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Zəfər parkı ziyarət edib.

    Onlar şəhərdə aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar.

    Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.

    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər
    Diplomatlar Qarabağa səfər çərçivəsində Xankəndini ziyarət ediblər

    Hikmət Hacıyev Xankəndi Diplomatik korpus
    Дипломаты посетили Ханкенди в рамках визита в Карабах
    Diplomats visit Khankandi as part of Karabakh trip

