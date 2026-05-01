    ASK
    • 01 may, 2026
    • 14:36
    Nazir: Azərbaycan aqrar innovasiyaların tətbiq olunduğu məkana çevrilib

    Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xətt bu gün Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü aqrar siyasət nəticəsində ölkəmizi kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların, "yaşıl iqtisadiyyat"ın və "ağıllı kənd" konsepsiyalarının tətbiq olunduğu məkana çevirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov rəhbərlik etdiyi qurumda Ümummilli Liderin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş "Əbədiyyətə qovuşan ömrün 103-cü baharı" mövzusunda tədbirdə bildirib.

    Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası və nazirliyin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    M.Məmmədov Heydər Əliyevin ömrünü Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və yüksəlişi ilə eyniləşən əbədi yol adlandırıb. Nazir qeyd edib ki, onun fəaliyyətinin hər mərhələsi xalqımızın rifahına, ölkəmizin qüdrətlənməsinə xidmət edib: "Bu gün Ulu Öndərin siyasi kursunu Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş, "Yaşıl Enerji Zonası" elan olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun münbit torpaqlarının yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması Ümummili Liderimizin ruhunu şad edən ən böyük tarixi hadisələrdəndir".

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Məcnun Məmmədov Heydər Əliyev İlham Əliyev
    Меджнун Мамедов: Азербайджан стал площадкой для аграрных инноваций

