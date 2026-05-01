Меджнун Мамедов: Азербайджан стал площадкой для аграрных инноваций

Стратегический курс, определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, благодаря аграрной политике президента Ильхама Алиева превратил Азербайджан в пространство внедрения инноваций в сельском хозяйстве, зеленой экономики и передовой концепции умного села.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера, на тему "103-я весна жизни, обретшей вечность", проведенном в возглавляемом им ведомстве.

Мероприятие было организовано совместно партией "Новый Азербайджан" и Минсельхозом.

Мамедов отметил, что деятельность Гейдара Алиева была направлена на развитие государства и укрепление страны. По его словам, сегодня этот политический курс успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева, а возвращение в сельскохозяйственный оборот земель Карабаха и Восточного Зангезура является важным историческим этапом.