Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 13:50
Гражданин Азербайджана, ранее задержанный в Черногории в связи с инцидентом в Подгорице, освобожден.
Эту информацию Report подтвердил дипломатический источник.
"Он на свободе и будет защищаться в суде", - сказал источник.
При этом дата судебного заседания в связи с инцидентом еще не определена.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.
Дипмиссия Азербайджана в Подгорице сообщила, что по этому поводу ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.
