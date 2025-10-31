Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 13:50
    Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде

    Гражданин Азербайджана, ранее задержанный в Черногории в связи с инцидентом в Подгорице, освобожден.

    Эту информацию Report подтвердил дипломатический источник.

    "Он на свободе и будет защищаться в суде", - сказал источник.

    При этом дата судебного заседания в связи с инцидентом еще не определена.

    Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.

    Дипмиссия Азербайджана в Подгорице сообщила, что по этому поводу ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.

    Черногория инцидент
    Diplomatik mənbə Monteneqrodakı azərbaycanlının vəziyyəti haqqında: O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaq
    Diplomatic source: Azerbaijani citizen in Montenegro released, will defend himself in court

    Последние новости

    14:13

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы военного сотрудничества

    Армия
    14:00

    Меняется схема движения автобусного маршрута, следующего из Сумгайыта в Баку

    Инфраструктура
    13:53
    Фото

    В Имишли захоронили останки шехида I Карабахской войны Эльчина Гейдарова

    Внутренняя политика
    13:50

    Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде

    Внешняя политика
    13:50

    Четыре человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в Германии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:44
    Фото

    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Внутренняя политика
    13:37

    Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:36
    Фото

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    13:34
    Видео

    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    Лента новостей