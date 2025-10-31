Диписточник о ситуации с азербайджанцем в Черногории: Он на свободе и будет защищаться в суде

Гражданин Азербайджана, ранее задержанный в Черногории в связи с инцидентом в Подгорице, освобожден.

Эту информацию Report подтвердил дипломатический источник.

"Он на свободе и будет защищаться в суде", - сказал источник.

При этом дата судебного заседания в связи с инцидентом еще не определена.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.

Дипмиссия Азербайджана в Подгорице сообщила, что по этому поводу ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.