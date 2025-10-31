Diplomatik mənbə Monteneqrodakı azərbaycanlının vəziyyəti haqqında: O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaq
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 13:53
Monteneqronun Podqoritsa şəhərində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar əvvəllər saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı azadlığa buraxılıb.
Bu məlumatı "Report"a diplomatik mənbə təsdiqləyib.
"O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaq", - mənbə bildirib.
Hadisə ilə bağlı məhkəmə iclasının tarixi hələ təyin edilməyib.
Bir neçə gün əvvəl xarici mətbuatda bir qrup Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının yerli sakinlərlə qarşıdurması barədə məlumatlar dərc olunub. Bundan sonra bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılmışdı.
Azərbaycanın Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyindən isə bildirilmişdi ki, bununla bağlı Monteneqro hüquq-mühafizə orqanları ilə müvafiq danışıqlar aparılır.
Son xəbərlər
13:57
Foto
Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçiribSosial müdafiə
13:55
AQP: Əsas iş yeri üzrə fəaliyyət göstərməyən qiymətləndirici təşkilatlar formal qurumlar sayılmalıdırMaliyyə
13:53
Diplomatik mənbə Monteneqrodakı azərbaycanlının vəziyyəti haqqında: O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaqXarici siyasət
13:52
İtaliya klubu idman direktoru və baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilərFutbol
13:44
Video
Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıbMaraqlı
13:43
Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
13:40
Foto
İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:39
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBHadisə
13:37