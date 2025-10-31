İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Diplomatik mənbə Monteneqrodakı azərbaycanlının vəziyyəti haqqında: O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaq

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:53
    Monteneqronun Podqoritsa şəhərində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar əvvəllər saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı azadlığa buraxılıb.

    Bu məlumatı "Report"a diplomatik mənbə təsdiqləyib.

    "O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaq", - mənbə bildirib.

    Hadisə ilə bağlı məhkəmə iclasının tarixi hələ təyin edilməyib.

    Bir neçə gün əvvəl xarici mətbuatda bir qrup Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının yerli sakinlərlə qarşıdurması barədə məlumatlar dərc olunub. Bundan sonra bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılmışdı.

    Azərbaycanın Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyindən isə bildirilmişdi ki, bununla bağlı Monteneqro hüquq-mühafizə orqanları ilə müvafiq danışıqlar aparılır.

