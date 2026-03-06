Депутаты правящей партии Украины: Дроновая атака Ирана по Нахчывану - недопустимый акт агрессии

Депутаты от правящей партии Украины "Слуга народа" резко осудили дроновую атаку Ирана по Нахчывану 5 марта.

В беседе с восточноевропейским бюро Report депутаты расценили удар по гражданской инфраструктуре Нахчывана как явную провокацию, создающую угрозу безопасности региона и мирной жизни населения.

Депутат Владимир Крейденко отметил, что для украинцев подобный стиль действий хорошо знаком и болезнен, поскольку они ежедневно ощущают на себе последствия применения аналогичного оружия:

"Поэтому никто лучше нас не осознает опасность подобных действий. Использование беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по суверенному государству - абсолютно недопустимый акт агрессии, не имеющий никаких оправданий".

Депутат выразил искреннюю поддержку и солидарность с азербайджанским народом:

"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам, призываю международное сообщество дать четкую оценку этим действиям и сделать все возможное для предотвращения нарушения стабильности. Мы едины с нашими азербайджанскими друзьями в деле защиты мира и безопасности".

Другой депутат правящей партии Валерий Колюх отметил, что Иран вновь применил беспилотники против соседнего государства - на этот раз удар пришелся по Азербайджану:

"Применение беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики фактически создало прямую угрозу жизни, здоровью и безопасности мирных граждан. Я серьезно обеспокоен попытками втянуть Южный Кавказ в очередной конфликт. Это и без того крайне чувствительный регион. Международное сообщество не должно оставлять подобные удары без надлежащей оценки".

Наряду с этим, Колюх отметил, что Азербайджан располагает одними из наиболее боеспособных и современно оснащенных вооруженных сил в регионе:

"Уверен, что страна способна защитить свой суверенитет. Украина, в свою очередь, накопила значительный практический опыт противодействия иранским беспилотникам - и готова им поделиться, если в этом возникнет необходимость".