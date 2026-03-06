İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Ukraynanın hakim partiyasının deputatları Naxçıvana dron hücumu haqqında: Yolverilməz təcavüz aktıdır

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 11:16
    Ukraynanın hakim partiyasının deputatları Naxçıvana dron hücumu haqqında: Yolverilməz təcavüz aktıdır

    Ukraynanın hakim "Xalqın xidmətçisi" partiyasından olan deputatlar martın 5-də İranın Azərbaycana qarşı dron hücumunu kəskin pisləyiblər.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosuna danışan deputatlar Naxçıvan ərazisində mülki infrastrukturun vurulmasını bölgənin təhlükəsizliyini və vətəndaşların dinc həyatını təhdid edən açıq-aşkar təxribat adlandırıblar.

    Deputat Volodimir Kreydenko qeyd edib ki, ukraynalılar üçün bu üslub həddən artıq tanış və ağrılıdır, çünki hər gün oxşar silahların istifadəsinin nəticələrini öz üzərilərində hiss edirlər:

    "Məhz buna görə də bu cür hərəkətlərin gətirdiyi təhlükəni bizdən yaxşı heç kim başa düşmür. Suveren dövlətə zərbələr endirmək üçün pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsi heç bir bəhanəsi olmayan yolverilməz təcavüz aktıdır".

    O, Azərbaycan xalqına səmimi dəstəyini və həmrəyliyini bildirdiyini deyib:

    "Zərər çəkmiş vətəndaşların tezliklə sağalmasını arzulayıram, beynəlxalq ictimaiyyəti bu hərəkətlərə aydın qiymət verməyə və sabitliyin pozulmasının qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çağırıram. Biz sülhün və əmin-amanlığın müdafiəsində azərbaycanlı dostlarımızın yanndayıq".

    Volodimir Kreydenko

    Hakim partiyanın digər deputatı Valeri Kolyux qeyd edib ki, İran bu dəfə zərbə ardıcıl olaraq neytrallığa sadiq qalan ölkəyə - Azərbaycana endirib:

    "Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi faktiki olaraq dinc sakinlərin həyatına, sağlamlığına və təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə yaradıb.

    Mən Cənubi Qafqazı növbəti münaqişəyə cəlb etmək cəhdlərindən ciddi narahatam. Bu, onsuz da son dərəcə həssas regiondur. Beynəlxalq ictimaiyyət bu cür zərbələri lazımi qiymət vermədən cavabsız qoymamalıdır".

    Valeri Kolyux

    Bununla belə V. Kolyux vurğulayıb ki, Azərbaycan regionda döyüş qabiliyyəti yüksək olan və müasir silahlarla təchiz olunmuş Silahlı Qüvvələrdən birinə malikdir:

    "Əminəm ki, ölkə öz suverenliyini qorumağa qadirdir. Ukrayna, öz növbəsində, İran PUA-larına qarşı mübarizədə əhəmiyyətli praktiki təcrübə toplayıb və əgər ehtiyac yaranarsa, təcrübəsini bölüşməyə hazırdır".

    Naxçıvana dron hücumu Ukrayna Ukrayna Ali Radası

    Son xəbərlər

    11:24

    Kürdəmirdə 6 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    11:23
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Moldovanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb

    Maliyyə
    11:16

    Ukraynanın hakim partiyasının deputatları Naxçıvana dron hücumu haqqında: Yolverilməz təcavüz aktıdır

    Xarici siyasət
    11:10

    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellektin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    11:02

    Məhəmməd Muradlı "Aeroflot Open" turnirinin əlavə əmsal qaydasını absurd adlandırıb

    Fərdi
    11:00

    Dövlətə xəyanət etməkdə təqsirləndirilən 4 nəfərə hökm oxunub

    Hadisə
    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti