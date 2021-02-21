Депутаты Джибути помянули Ходжалинский геноцид

По инициативе Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям между Азербайджаном и Джибути 21-го февраля была проведена совместная с Национальной ассамблеей Республики Джибути видеоконференция, посвящённая 29-летию Ходжалинского геноцида

По инициативе Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям между Азербайджаном и Джибути 21-го февраля была проведена совместная с Национальной ассамблеей Республики Джибути видеоконференция, посвящённая 29-летию Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, к мероприятию также присоединились представители аккредитованного в Джибути посольства Азербайджана в Эфиопии и посольства Джибути в Москве.

Руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Джибути Алиаббас Салахзаде приветствовал участников онлайн-встречи и напомнил представителям Джибути, что геноцид в Ходжалы - самое жестокое проявление оккупации и террора, развязанных Арменией против Азербайджана в 1988-1993-м годах. Это событие, добавил г-н Салахзаде, от которого и поныне стынет кровь в жилах. 26-го февраля 1992-го года вооружённые силы Армении захватили расположенный в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана город Ходжалы, учинив резню его гражданского населения. В результате вооружённой агрессии с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителя города включая 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых людей; 8 семей были истреблены полностью; 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 – одного. Кроме того, было ранено 487 мирных горожан, а из 1275 захваченных в заложники людей 150 числятся пропавшими без вести – об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Г-н Салахзаде упомянул о резолюции, принятой Национальной ассамблеей Республики Джибути 11-го января 2017 и содержавшей справедливую правовую и политическую оценку Ходжалинского геноцида. Он подчеркнул важнейшую роль этого документа для усилий по достижению признания геноцида мировым сообществом и выразил Джибути глубокую благодарность за неё. Азербайджанский народ очень высоко ценит чуткую реакцию парламента Джибути на Ходжалинский геноцид – одно из наиболее ужасающих преступлений против человечности.

Говоря далее о растущей роли парламентской дипломатии в системе международных отношений современной эпохи, г-н Салахзаде отметил, что значимость резолюции парламента Джибути заключается ещё и в том, что она перевела вопрос признания Ходжалинского геноцида также и в парламентскую плоскость.

Джибутийским парламентариям сообщили, что конец захватническим притязаниям Армении против Азербайджана был положен 10-го ноября 2020-го года, когда несокрушимая Армия завершила шедшую под началом Президента и Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева 44-дневную Отечественную войну блестящей победой. Азербайджан добился исторического триумфа и восстановил целостность своей территории. В регионе сложилась новая реальность. На освобождённых землях ныне ведётся восстановительная работа.

Азербайджанский депутат отметил роль исламской религии в формировании общих духовно-моральных ценностей, сказав затем, что наше историческое наследие, наши культурные и религиозные памятники на землях, почти 30 лет остававшихся оккупированными, подверглись вандализму со стороны Армении.

Г-н Салахзаде заявил о своей готовности как руководителя соответствующей рабочей группы к сотрудничеству с целью углубления парламентских связей между Азербайджаном и Джибути.

Принимавшая участие в видеоконференции руководитель Рабочей группы парламента Джибути по дружеским отношениям с Азербайджаном г-жа Сафия Эльми Джибриль передала приветствия президента своей страны, а также спикера и всех депутатов Национальной ассамблеи азербайджанским коллегам. Республика Джибути поддерживает Азербайджан и на парламентском, и на государственном уровнях, и всегда рядом с Азербайджаном - и как страна, и как народ, отметила она.

“Мы поздравляем вас с победой, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, мы просим у Аллаха упокоения душ шахидов и очень рады тому, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность”, - сказала г-жа Джибриль.

Депутат Национальной ассамблеи Джибути Ахмед Хасан Мухаммед говорил о солидарности его страны с Азербайджаном и о резолюции Национальной ассамблеи о Ходжалинском геноциде от 2017-го года. По его словам, джибутийцы непрерывно думали об Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны, ясно представляли себе жертвы, приносимые на алтарь победы, и были счастливы, когда Азербайджан добился восстановления территориальной целостности. Вспомнив своё посещение Баку, г-н Мухаммед сказал, что Азербайджан предстал его глазам образцовой страной.

Ещё один депутат Национальной ассамблеи Джибути, Абдуллах Баркат Ибрагим, выразил желание своей стороны ещё больше укрепить наши связи и расширить сотрудничество, добавив, что соответствующие перспективы весьма значительны.

Участники встречи говорили о вызванных пандемией трудностях, нанесённом мировой экономике ущербе, людских жертвах и важности совместных усилий стран в борьбе с COVID-19. Они выразили убеждённость в пользе от обмена опытом между нашими странами. Прозвучали встречные приглашения. Азербайджанскую сторону поблагодарили за оказанную Джибути транспортную поддержку.

Депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Анар Мамедов и Эмин Гаджиев коснулись ряда существенных вопросов. Они говорили о перспективах развития всестороннего сотрудничества между нашими странами, о наших связях в формате Движения Неприсоединения и о важности интенсификации взаимных визитов после окончания пандемии. Участники встречи выразили общее мнение о полезности расширения сотрудничества между портом Баку и обладающим стратегическим значением в Африке портом Джибути, и между нашими странами в таких сферах, как сельское хозяйство, кроме всех прочих.

Джибутийским депутатам сообщили, что азербайджанская сторона хотела бы, чтобы Джибути присоединилась к проводимой во многих странах мира 26-го февраля каждого года кампании “Справедливость для Ходжалы!” и поддерживала бы её.

В ходе видеоконференции также состоялся обмен мнениями по ряду тем, интересующих обе стороны.