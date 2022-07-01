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Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН

Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН Азербайджан добивается больших успехов в Движении Неприсоединения. В этом огромная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегоднящняя конференция проходит на самом высоком уровне.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 16:28
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН

Азербайджан добивается больших успехов в Движении неприсоединения. В этом огромная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Report заявил депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Жаныбек Абиров.

"Кыргызстан является наблюдателем в Движении неприсоединения. Вчера во время выступления президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил очень важные моменты. Другие члены ДН также продемонстрировали свою позицию в рамках ДН",- заявил он

Ж.Абиров добавил, что после завершения Карабахского конфликта в 2020 году, хочется, чтобы все постконфликтные вопросы здесь были решены. "У нас также есть некоторые спорные вопросы с Таджикистаном, эти вопросы "висят" долгие годы. Все это надо решать методом переговоров и при посредничестве братских стран. Я думаю, что с участием такого количества стран-членов, в ближайшие 10 лет ДН станет такой же влиятельной организацией, что и ООН",- подчеркнул депутат.

Комментируя азербайджано-кыргызские отношения, он отметил, что Кыргызстан активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках ТЮРКПА.

"Неделю назад спикер парламента Милли Меджлиса была в Кыргызстане. В этом году мы планируем открыть парк имени Гейдара Алиева в Бишкеке, а также школу в честь дружбы между Азербайджаном и Кыргызстаном",- сказал он.

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