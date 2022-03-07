Депутат: Обстрел здания нашего Почетного консульства в Харькове недопустим

"К сожалению, кроме ядерного оружия, Россия использует все возможности своего военного потенциала, чтобы уничтожить Украину. Официальные заявления России, что удары наносятся только по военным объектам, не имеют ничего общего с реальностью".

"К сожалению, кроме ядерного оружия, Россия использует все возможности своего военного потенциала, чтобы уничтожить Украину. Официальные заявления России, что удары наносятся только по военным объектам, не имеют ничего общего с реальностью".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Фазаиль Агамалы.

По его словам, Россия разрушает не только военные объекты, но и детские сады, школы и жилые дома: "Даже среди гражданского населения есть огромные потери. Среди жертв - невинные дети. Призывы всего мира, даже протесты против этой войны в России, бессильны предотвратить немыслимую агрессию Кремля. Украина фактически ввергается в более тяжелое положение, чем Сирия. Сегодня Украина находится в состоянии справедливой войны за суверенитет, независимость и территориальную целостность. К сожалению, бои между Западом и Россией за Украину поставили Украину и ее народ в очень тяжелое положение. Ко всему этому нельзя оставаться равнодушным. Вот уже 12 дней героический украинский народ сопротивляется. Каждый должен понять, что любая армия имеет возможность победить кого-то слабее себя. Но никакая армия мирового уровня не может сломить волю какого-то народа и подчинить его себе навсегда. История отрицает это".

Депутат выразил сожаление тем, что падающие на Харьков российские ракеты нанесли удар по зданию Почетного консульства Азербайджана: "В результате там произошли разрушения. К счастью, среди наших соотечественников потерь нет. По всем нормам и принципам международного права такое абсолютно недопустимо. Потому что эта территория считается территорией не воюющей страны, то есть Азербайджана. Это должно расцениваться как агрессия на территорию Азербайджана. Азербайджанское государство демонстрирует достаточно сдержанную и мудрую позицию. В то же время азербайджанский народ со всеми народами мира прилагает совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией, говорит "нет" этой войне. Эта война должна прекратиться. Кремль и его военно-политическое руководство должны положить конец уничтожению украинского народа. Россия должна услышать призывы со всего мира, и, проявив свою волю, сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем. Если этого не произойдет, то наряду с Украиной потери понесет и Россия, а ее государственность окажется под серьезной угрозой".

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов напомнил, что здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове в результате ударов с воздуха получило серьезные разрушения: "Автомобиль сотрудника консульства серьезно пострадал. Согласно международному праву, территория, на которой расположено здание консульства, считается собственностью Азербайджана. Обстрел нашего консульства недопустим. Потому что здание - не военный объект. Здесь действовало консульство. Это нападение можно расценивать как грубое нарушение международного права и агрессию. Азербайджанская сторона ждет объяснений от тех, кто совершил это преступление".