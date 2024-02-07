Депутат из Молдовы: Президентские выборы в Азербайджане проходят демократично

В процессе наблюдения мы убедились, что президентские выборы в Азербайджане проходят демократично в рамках международных стандартов.

Наблюдение за процессом голосования показало, что президентские выборы в Азербайджане проходят демократично, в рамках международных стандартов.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Ханкенди заявил международный наблюдатель, депутат парламента Молдовы и председатель парламентской группы дружбы Молдова-Азербайджан Виталий Жакут.

По его словам, мониторинг президентских выборов в Азербайджане молдавскими парламентариями имеет большое значение с учетом развивающихся отношений между Азербайджаном и Молдовой.

"Для нас было очень важно быть здесь, чтобы в какой-то мере оказать поддержку Азербайджана и в то же время убедиться, что процессы проходят демократично, в рамках международных стандартов и что республика идет по пути демократического развития. И в этом мы убеждаемся,", - сказал он.

"До приезда в Ханкенди мы побывали в Шуше, где нам удалось пообщаться как с представителями избирательной комиссии, так и с представителями от наблюдателей от партий, а также с избирателями, являющимися коренными жителями города Шуша", - сказал он.