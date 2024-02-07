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Депутат из Молдовы: Президентские выборы в Азербайджане проходят демократично

Депутат из Молдовы: Президентские выборы в Азербайджане проходят демократично В процессе наблюдения мы убедились, что президентские выборы в Азербайджане проходят демократично в рамках международных стандартов.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 16:05
Депутат из Молдовы: Президентские выборы в Азербайджане проходят демократично

Наблюдение за процессом голосования показало, что президентские выборы в Азербайджане проходят демократично, в рамках международных стандартов.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Ханкенди заявил международный наблюдатель, депутат парламента Молдовы и председатель парламентской группы дружбы Молдова-Азербайджан Виталий Жакут.

По его словам, мониторинг президентских выборов в Азербайджане молдавскими парламентариями имеет большое значение с учетом развивающихся отношений между Азербайджаном и Молдовой.

"Для нас было очень важно быть здесь, чтобы в какой-то мере оказать поддержку Азербайджана и в то же время убедиться, что процессы проходят демократично, в рамках международных стандартов и что республика идет по пути демократического развития. И в этом мы убеждаемся,", - сказал он.

"До приезда в Ханкенди мы побывали в Шуше, где нам удалось пообщаться как с представителями избирательной комиссии, так и с представителями от наблюдателей от партий, а также с избирателями, являющимися коренными жителями города Шуша", - сказал он.

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Версия на английском языке MP from Moldova: Presidential elections in Azerbaijan are being held democratically
Версия на азербайджанском языке Moldovalı deputat: “Azərbaycanda prezident seçkiləri demokratik keçirilir”

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