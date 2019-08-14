Депутат Госдумы: Награждение первого вице-президента Мехрибан Алиевой - дань ее колоссальному вкладу в укрепление российско-азербайджанских отношений

"Награждение уважаемой Мехрибан-ханум Алиевой в высшей степени символичной наградой - это несомненная дань тому колоссальному вкладу, который вице-президент и первая леди Азербайджана внесла в укрепление братских отношений между нашими странами". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев.

Говоря о вкладе первого вице-президента АР в развитие и укрепление дружбы между Россией и Азербайджаном, депутат подчеркнул, что не знает другого человека, более достойного получить орден Дружбы, чем Мехрибан Алиева:

"Достаточно вспомнить огромное количество культурных и благотворительных мероприятий и проектов, инициированных Мехрибан-ханум по всему миру в качестве руководителя Фонда Гейдара Алиева. Множество памятников культуры и истории было сохранено для человечества при ее непосредственном участии. А внимание Мехрибан-ханум к популяризации азербайджанского мультикультурализма на фоне потерявшей свою актуальность европейской модели общественного развития вообще трудно переоценить".

"Россия, как и Азербайджан, является страной многонациональной, поэтому награда, вручённая Мехрибан-ханум, подчеркивает наш общий исторический путь, основанный на взаимном уважении, глубоком интересе к культурам друг друга, расширении и укреплении братских связей между нашими народами. Поэтому, пользуясь случаем, хочу от всего сердца поздравить Мехрибан Арифовну с присвоением Ордена Дружбы и пожелать крепкого здоровья и счастья, дальнейших успехов, реализации самых масштабных планов во имя процветания братских народов России и Азербайджана", - заключил Д. Савельев.

Игбал Рустамов