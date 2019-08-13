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Президент России наградил первого вице-президента Азербайджана орденом Дружбы

Президент России наградил первого вице-президента Азербайджана орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана  Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Арифовну - первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

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