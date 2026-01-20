Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭ

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 12:10
    Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭ

    Прошедшая в Азербайджане климатическая конференция COP29 стала не просто успешным международным мероприятием, но и важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанским журналистам в Давосе председатель отдела по связям с общественностью компании H/Advisors Дэмион Поттер.

    По его словам, после двух недель пребывания мирового сообщества в Баку он был впечатлен обязательством Азербайджана производить возобновляемую энергию и экспортировать ее в соседние страны и Европу.

    Поттер подчеркнул, что ключевым результатом COP29 является формирование долгосрочной стратегии перехода от нефтяной зависимости к возобновляемым источникам энергии в интересах народа Азербайджана.

    "Этот переход стимулирует экономический рост, повышает качество жизни и способствует чистоте воздуха. Более того, его положительное влияние ощущают не только страны Южного Кавказа, но и другие регионы мира", - заключил Поттер.

    Он также подчеркнул, что Баку не раз выступал ключевой площадкой для проведения крупных международных мероприятий:

    "Я большой поклонник "Евровидения" и был рад видеть, что вы приняли у себя это мероприятие. Кроме того, в вашей стране ежегодно проводится гонка "Формулы-1", проходят турниры UFC, а также активно развивается горнолыжный туризм. Все это, без сомнения, демонстрирует миру красоту Азербайджана и показывает, насколько просто его посетить. Надеюсь, это станет сигналом для компаний, желающих инвестировать не только в традиционные отрасли добычи в стране, но и в возобновляемую энергетику, дизайн, спорт и другие перспективные сферы".

