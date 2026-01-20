COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 12:19
Azərbaycanda keçirilən COP29 iqlim konfransı sadəcə uğurlu beynəlxalq tədbir deyil, həm də ölkənin bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Davosda "H/Advisors" şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin sədri Demion Potter azərbaycanlı jurnalistlərə bildirib.
Xəbər yenilənir
