İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:19
    COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub

    Azərbaycanda keçirilən COP29 iqlim konfransı sadəcə uğurlu beynəlxalq tədbir deyil, həm də ölkənin bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Davosda "H/Advisors" şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin sədri Demion Potter azərbaycanlı jurnalistlərə bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Davos İqtisadi Forumu COP29
    Дэмион Поттер: COP29 стал важным стимулом для долгосрочной стратегии страны в сфере ВИЭ
    Damion Potter: COP29 was major boost to country's long-term renewable energy strategy

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti