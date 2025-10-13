Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 11:09
    Делегации Азербайджана, Ирана и России ознакомятся с инфраструктурой МТК Север-Юг

    Делегации Азербайджана, Ирана и России завтра проведут совместный осмотр важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора Север-Юг.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на трехсторонней встрече, проходящей сегодня в Баку.

    Отметим, что делегации возглавляют: с азербайджанской стороны - вице-премьер Шахин Мустафаев, с российской стороны - вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской стороны - министр транспорта и градостроительства Фарзана Садиг.

    трехсторонняя встреча Шахин Мустафаев Алексей Оверчук Север-ЮГ
    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri sabah Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirəcək
    Delegations of Azerbaijan, Iran, and Russia to inspect North–South Transport Corridor infrastructure

