Делегации Азербайджана, Ирана и России ознакомятся с инфраструктурой МТК Север-Юг
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 11:09
Делегации Азербайджана, Ирана и России завтра проведут совместный осмотр важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора Север-Юг.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на трехсторонней встрече, проходящей сегодня в Баку.
Отметим, что делегации возглавляют: с азербайджанской стороны - вице-премьер Шахин Мустафаев, с российской стороны - вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской стороны - министр транспорта и градостроительства Фарзана Садиг.
