Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri sabah Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirəcək
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 11:00
Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşün nümayəndə heyətləri sabah Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin vacib infrastruktur obyektlərinə birgə baxış keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev bu gün Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşdə çıxışı zamanı məlumat verib.
Qeyd edək ki, nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya tərəfindən Baş nazirin müavini Aleksey Overçuk, İran tərəfindən isə nəqliyyat və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiq rəhbərlik edir.
Son xəbərlər
11:47
TÜRKPA Türk dünyasında dil birliyinə töhfə verməyi hədəfləyən iki layihə hazırlayıbRegion
11:46
Fransada sol partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürübDigər ölkələr
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31
Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilibMaliyyə
11:31
Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridirDaxili siyasət
11:30
Foto
Video
FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçiribHadisə
11:29
"Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldüMaliyyə
11:23