    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri sabah Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirəcək

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri sabah Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirəcək

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşün nümayəndə heyətləri sabah Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin vacib infrastruktur obyektlərinə birgə baxış keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev bu gün Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşdə çıxışı zamanı məlumat verib.

    Qeyd edək ki, nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya tərəfindən Baş nazirin müavini Aleksey Overçuk, İran tərəfindən isə nəqliyyat və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiq rəhbərlik edir.

    Şahin Mustafayev Şimal-Cənub dəhlizi Azərbaycan Rusiya İran
    Делегации Азербайджана, Ирана и России ознакомятся с инфраструктурой МТК Север-Юг
    Delegations of Azerbaijan, Iran, and Russia to inspect North–South Transport Corridor infrastructure

    Bütün Xəbər Lenti