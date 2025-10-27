Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджано-белорусская делегация посетит Физули и Агдам

    Азербайджано-белорусская делегация посетит Физули и Агдам

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 15:35
    

    Члены азербайджано-белорусской межправительственной комиссии совершат визит в Физули и Агдам 29 октября.

    Как сообщает Report, делегацию возглавят сопредседатели комиссии - вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.

    В рамках визита стороны ознакомятся с реализацией ряда проектов на освобожденных территориях и обсудят перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.

    Отметим, что 28 октября в Баку состоится 15-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

    Беларусь Азербайджан межправкомиссия визит Карабах Физули Агдам
    Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının üzvləri Füzuli və Ağdama səfər edəcəklər
    Azerbaijan-Belarus commission members to visit Fuzuli and Aghdam

