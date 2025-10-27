Азербайджано-белорусская делегация посетит Физули и Агдам
Внешняя политика
27 октября, 2025
- 15:35
Члены азербайджано-белорусской межправительственной комиссии совершат визит в Физули и Агдам 29 октября.
Как сообщает Report, делегацию возглавят сопредседатели комиссии - вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.
В рамках визита стороны ознакомятся с реализацией ряда проектов на освобожденных территориях и обсудят перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.
Отметим, что 28 октября в Баку состоится 15-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.
