    Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının üzvləri Füzuli və Ağdama səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:29
    Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının üzvləri Füzuli və Ağdama səfər edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, səfər oktyabrın 29-na nəzərdə tutulub.

    Həmsədrlərin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində bir sıra layihələrə baxış keçirəcəklər.

    Qeyd edək ki, sabah Bakıda Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçiriləcək.

