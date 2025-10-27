Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının üzvləri Füzuli və Ağdama səfər edəcəklər
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 15:29
Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyasının üzvləri Füzuli və Ağdama səfər edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, səfər oktyabrın 29-na nəzərdə tutulub.
Həmsədrlərin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində bir sıra layihələrə baxış keçirəcəklər.
Qeyd edək ki, sabah Bakıda Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıbXarici siyasət
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto
Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edibEnergetika
16:28
Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilibDaxili siyasət
16:27
Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
16:25
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunubXarici siyasət
16:23
Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdırMaliyyə
16:20
Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunubXarici siyasət
16:20