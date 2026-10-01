CAMCA-2026: Образование должно поспевать за вызовами ИИ и глобальных технологий

Международное сотрудничество играет ключевую роль в развитии современного образования, помогая объединять университеты и специалистов из разных стран для обмена опытом.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Фонда Stirling по Леванту, Турции и Кавказу Бриттни Стирлинг в рамках проходящего в Баку Регионального форума CAMCA-2026.

"Когда мы говорим об образовании, речь идет не только о передаче знаний. Мы стараемся соединять университеты, преподавателей и специалистов из разных стран, чтобы они могли обмениваться опытом и создавать новые возможности", - отметила она, добавив, что фонд также уделяет особое внимание развитию местного потенциала.

В свою очередь, председатель Наблюдательного совета European School in Tbilisi Гела Бежуашвили подчеркнул, что система образования должна оперативно адаптироваться к развитию технологий и искусственного интеллекта:

"Мы, возможно, никогда не сможем полностью успеть за развитием искусственного интеллекта и технологий, но должны продолжать пытаться. Это лучшее, что мы можем сделать".

Г. Бежуашвили указал на важность STEM-образования, международных школьных обменов, развития предпринимательских навыков и цифровой грамотности. По его словам, обучать основам кибергигиены необходимо не только учащихся, но также учителей и родителей.

Почетный профессор дипломатии Австралийского национального университета Уильям Мэли, коснувшись ситуации в Афганистане, заявил, что движение "Талибан" не просто безразлично к современному образованию, а активно выступает против него. Он подчеркнул необходимость поддерживать молодых афганских ученых, оказавшихся за пределами страны, и развивать онлайн-образование как инструмент расширения доступа к знаниям.