İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "CAMCA-2026": Beynəlxalq əməkdaşlıq müasir təhsilin inkişafında əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:16
    CAMCA-2026: Beynəlxalq əməkdaşlıq müasir təhsilin inkişafında əsas rol oynayır

    Beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsi üçün müxtəlif ölkələrdən olan universitetləri və mütəxəssisləri birləşdirməyə kömək edərək, müasir təhsilin inkişafında mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Stirling" Fondunun Levant, Türkiyə və Qafqaz üzrə regional direktoru Brittni Stirlinq Bakıda keçirilən "CAMCA-2026" Regional Forumu çərçivəsində bildirib.

    "Təhsil haqqında danışarkən söhbət yalnız biliklərin ötürülməsindən getmir. Biz müxtəlif ölkələrin universitetlərini, müəllimlərini və mütəxəssislərini birləşdirməyə çalışırıq ki, onlar təcrübə mübadiləsi apara və yeni imkanlar yarada bilsinlər", - o qeyd edib.

    B.Stirlinq əlavə edib ki, fond həmçinin yerli potensialın inkişafına xüsusi diqqət yetirir.

    Öz növbəsində, "European School in Tbilisi"nin Müşahidə Şurasının sədri Gela Bejuaşvili vurğulayıb ki, təhsil sistemi texnologiyaların və süni intellektin inkişafına operativ şəkildə uyğunlaşmalıdır:

    "Biz bəlkə də heç vaxt süni intellektin və texnologiyaların inkişafı ilə tam ayaqlaşa bilməyəcəyik, amma cəhd etməyə davam etməliyik. Bu, edə biləcəyimiz ən yaxşı şeydir".

    G.Bejuaşvili STEM təhsilinin, beynəlxalq məktəb mübadilələrinin, sahibkarlıq bacarıqlarının və rəqəmsal savadlılığın inkişafının vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, kibergigiyenanın əsaslarını yalnız şagirdlərə deyil, həm də müəllimlərə və valideynlərə öyrətmək zəruridir.

    Avstraliya Milli Universitetinin diplomatiya üzrə fəxri professoru Vilyam Meli Əfqanıstandakı vəziyyətə toxunaraq bildirib ki, "Taliban" hərəkatı müasir təhsilə sadəcə biganə deyil, həm də ona fəal şəkildə qarşı çıxır. O, ölkə xaricində qalmış gənc əfqan alimlərini dəstəkləməyin və onlayn təhsili inkişaf etdirməyin zəruriliyini vurğulayıb.

    Brittni Stirlinq Gela Bejuaşvili CAMCA 2026 Regional Forumu Türkiyə Cümhuriyyəti
    CAMCA-2026: Образование должно поспевать за вызовами ИИ и глобальных технологий
    CAMCA-2026: Education must keep pace with challenges posed by AI and global technologies
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