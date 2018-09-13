Будет назначен новый спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели намерен назначить нового специального представителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, об этом Г. Церетели заявил в ходе двухдневного визита в Армению.

Напомним, ранее эту должность занимал болгарский политик Кристиан Вигенин.

Во время зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене в феврале К. Вигенин подал в отставку, объяснив это решение желанием сосредоточиться на работе в качестве докладчика комитета по политическим вопросам и безопасности.