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    Будет назначен новый спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели намерен назначить нового специального представителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, об этом Г. Церетели заявил в ходе двухдневного визита в Армению.

    Напомним, ранее эту должность занимал болгарский политик Кристиан Вигенин. 

    Во время зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене в феврале К. Вигенин  подал в отставку, объяснив это решение желанием сосредоточиться на работе в качестве докладчика комитета по политическим вопросам и безопасности.

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