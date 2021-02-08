Британский министр посетила образовательный центр в поселке Мушвигабад

Министр Венди Мортон пообщалась с учителями и учениками Центра, финансируемого правительством Великобритании.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон в рамках визита в Азербайджан посетила Образовательный центр Британского Совета (British Council), расположенный на территории поселка Мушвигабад Гарадагского района.

Как сообщает Report, министр пообщалась с учителями и учениками Центра, финансируемого правительством Великобритании.

Напомним, Ресурсный центр английского языка, расположенной в жилом комплексе для беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку, был открыт при поддержке Министерства образования, правительства Великобритании и British Council в 2019 году.