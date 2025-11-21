Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

В Турции придают большое значение стратегической коммуникации, рассматривая ее не как вспомогательную функцию, а как ключевой элемент государственного управления.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Департамента стратегических коммуникаций и управления кризисными ситуациями Управления по коммуникациям при президенте Турции, доцент Бора Байрактар на панельной дискуссии медиафорума D-8 в Баку.

"Мы заботимся о стратегической коммуникации, она является частью нашего правительства. В рамках нашей риторики мы используем 360-градусную, интегрированную модель, основанную на данных, которую называем Турецкая модель коммуникации. Один из главных принципов государственных коммуникаций заключается в том, чтобы избегать неоднозначных сообщений", - отметил он.

По словам Байрактара, в Турции централизована работа министерства связи, органов безопасности, регулирующих органов и поставщиков государственных услуг в единой координированной сети.

"Директорат отвечает за согласованность коммуникаций как в обычное время, так и в кризисные моменты. Особое внимание уделяется постоянному мониторингу и планированию на основе сценариев, что позволяет обеспечивать раннее предупреждение и отслеживать все коммуникации по всей стране", - сказал он.