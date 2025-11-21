Bora Bayraktar: Türkiyədə strateji kommunikasiyaya böyük əhəmiyyət verilir
Türkiyədə strateji kommunikasiyaya böyük əhəmiyyət verilir.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bunu Türkiyə Prezidenti yanında Kommunikasiya İdarəsinin Strateji Kommunikasiya və Böhranların İdarə edilməsi Departamentinin rəhbəri, dosent Bora Bayraktar Bakıda keçirilən D-8 Media Forumunun panel müzakirəsində bildirib.
O qeyd edib ki, strateji kommunikasiyaya köməkçi funksiya kimi deyil, dövlət idarəçiliyinin əsas elementi kimi baxılır:
"Biz strateji kommunikasiyaya diqqət yetiririk, o bizim hökumətin bir hissəsidir. Biz Türkiyə kommunikasiya modeli adlandırdığımız 360 dərəcəli, inteqrasiya olunmuş, məlumatlara əsaslanan model istifadə edirik. Dövlət kommunikasiyasının əsas prinsiplərindən biri qeyri-müəyyən mesajlardan qaçmaqdır".
B.Bayraktarın sözlərinə görə, Türkiyədə Rabitə Nazirliyi, təhlükəsizlik orqanları, tənzimləyici qurumlar və dövlət xidmətləri təminatçılarının işi vahid əlaqələndirilmiş şəbəkədə mərkəzləşdirilib.
"Direktorat həm normal zamanlarda, həm də böhran anlarında kommunikasiyaların uyğunluğuna cavabdehdir. Erkən xəbərdarlığı təmin etməyə və ölkə boyunca bütün kommunikasiyaları izləməyə imkan verən daimi monitorinq və ssenari əsaslı planlaşdırmaya xüsusi diqqət yetirilir", - o bildirib.