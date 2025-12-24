Власти Южной Кореи назвали ослабление воны к доллару нежелательным Другие страны

Сеул намерен подписать с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве по атомным подлодкам Другие страны

Сотрудники ДПС погибли после взрыва на юге Москвы Другие страны

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025) Финансы

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2025) Финансы

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Инфраструктура

МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения Внутренняя политика

Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН Внешняя политика