Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2025)
Финансы
- 24 декабря, 2025
- 09:03
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,42
|
0,04
|
- 12,22
|
WTI (долл/барр)
|
58,41
|
0,03
|
- 13,31
|
Золото (долл/унция)
|
4 525,50
|
19,80
|
1 884,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 442,41
|
79,73
|
5 898,19
|
S&P 500
|
6 909,79
|
31,30
|
1 028,16
|
Nasdaq
|
23 561,84
|
133,01
|
4 251,05
|
Nikkei
|
50 412,87
|
10,48
|
10 518,33
|
Dax
|
24 340,06
|
56,09
|
4 430,92
|
FTSE 100
|
9 889,22
|
23,25
|
1 716,20
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,85
|
- 17,22
|
723,11
|
Shanghai Composite
|
3 919,98
|
2,62
|
568,22
|
Bist 100
|
11 290,36
|
- 20,70
|
1 459,80
|
RTS
|
1 092,52
|
13,79
|
199,30
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1793
|
0,0000
|
0,1439
|
USD/GBP
|
1,3516
|
0,0000
|
0,1000
|
JPY/USD
|
155,8200
|
- 0,4100
|
- 1,3800
|
RUB/USD
|
77,9900
|
- 0,1600
|
- 35,5300
|
TRY/USD
|
42,8487
|
0,0200
|
7,4887
|
CNY/USD
|
7,0249
|
0,0000
|
- 0,2751
