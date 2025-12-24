Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.12.2025)
Maliyyə
- 24 dekabr, 2025
- 08:52
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,42
|
0,04
|
- 12,22
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,41
|
0,03
|
- 13,31
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 525,50
|
19,80
|
1 884,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 442,41
|
79,73
|
5 898,19
|
S&P 500
|
6 909,79
|
31,30
|
1 028,16
|
Nasdaq
|
23 561,84
|
133,01
|
4 251,05
|
Nikkei
|
50 412,87
|
10,48
|
10 518,33
|
Dax
|
24 340,06
|
56,09
|
4 430,92
|
FTSE 100
|
9 889,22
|
23,25
|
1 716,20
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,85
|
- 17,22
|
723,11
|
Shanghai Composite
|
3 919,98
|
2,62
|
568,22
|
Bist 100
|
11 290,36
|
- 20,70
|
1 459,80
|
RTS
|
1 092,52
|
13,79
|
199,30
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1793
|
0,0000
|
0,1439
|
USD/GBP
|
1,3516
|
0,0000
|
0,1000
|
JPY/USD
|
155,8200
|
- 0,4100
|
- 1,3800
|
RUB/USD
|
77,9900
|
- 0,1600
|
- 35,5300
|
TRY/USD
|
42,8487
|
0,0200
|
7,4887
|
CNY/USD
|
7,0249
|
0,0000
|
- 0,2751
