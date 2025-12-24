İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.12.2025)

    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 08:52
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,42

    0,04

    - 12,22

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,41

    0,03

    - 13,31

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 525,50

    19,80

    1 884,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 442,41

    79,73

    5 898,19

    S&P 500

    6 909,79

    31,30

    1 028,16

    Nasdaq

    23 561,84

    133,01

    4 251,05

    Nikkei

    50 412,87

    10,48

    10 518,33

    Dax

    24 340,06

    56,09

    4 430,92

    FTSE 100

    9 889,22

    23,25

    1 716,20

    CAC 40 INDEX

    8 103,85

    - 17,22

    723,11

    Shanghai Composite

    3 919,98

    2,62

    568,22

    Bist 100

    11 290,36

    - 20,70

    1 459,80

    RTS

    1 092,52

    13,79

    199,30

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1793

    0,0000

    0,1439

    USD/GBP

    1,3516

    0,0000

    0,1000

    JPY/USD

    155,8200

    - 0,4100

    - 1,3800

    RUB/USD

    77,9900

    - 0,1600

    - 35,5300

    TRY/USD

    42,8487

    0,0200

    7,4887

    CNY/USD

    7,0249

    0,0000

    - 0,2751
