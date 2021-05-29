Блогер из Казахстана о Гяндже: Я потрясен увиденным

"Война есть война, но по отношению к мирным жителям нельзя так поступать. Это написано и в законах, и в официальных документах, и в декларациях ООН…"

"Война есть война, но по отношению к мирным жителям так поступать нельзя. Это отражено и в законах, и в официальных документах, и в декларациях ООН…"

Как передает Западный центр Report, об этом журналистам заявил блогер из Казахстана Даулет Мукаев во время визита в Гянджу, который состоялся состоялся в рамках проекта Show Me Azerbaijan, реализуемого при содействии расположенного в Баку Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Я потрясен увиденным. Пусть будет мирное небо и мирная жизнь!" - добавил он.

Напомним, что 29 мая иностранные блогеры посетили Гянджу. Для ознакомления с преступлениями, совершенными армянами, подвергшими ракетному удару Гянджу во время Отечественной войны, группа блогеров посетила район, где погибли мирные жители и произошли разрушения.