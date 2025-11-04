Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами составляет всего $70 млрд

    Внешняя политика
    04 ноября, 2025
    13:05
    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами составляет всего $70 млрд

    В то время как общий товарооборот тюркских государств превышает 1 трлн долларов, объем торговли между ними составляет всего 70 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым после 18-го заседания организации в Баку.

    По его словам, причина в том, что тюркские государства отдают предпочтение торговле не между собой, а с третьими странами.

    "Тюркские государства обладают очень большим потенциалом с точки зрения торговли. Наша цель - еще больше усилить и развить это направление", - отметил он.

