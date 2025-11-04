Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами составляет всего $70 млрд
Внешняя политика
- 04 ноября, 2025
- 13:05
В то время как общий товарооборот тюркских государств превышает 1 трлн долларов, объем торговли между ними составляет всего 70 млрд долларов.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым после 18-го заседания организации в Баку.
По его словам, причина в том, что тюркские государства отдают предпочтение торговле не между собой, а с третьими странами.
"Тюркские государства обладают очень большим потенциалом с точки зрения торговли. Наша цель - еще больше усилить и развить это направление", - отметил он.
