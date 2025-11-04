Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi cəmi 70 milyard dollardır
Xarici siyasət
04 noyabr, 2025
- 12:39
Türk dövlətlərinin ümumilikdə 1 trilyon dollardan çox ticarət dövriyyəsi olduğu halda, öz aralarındakı dövriyyə cəmi 70 milyard dollardır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ağsaqqallar Şurasının sədri Binali Yıldırım qurumun Bakıda keçirilən 18-ci iclaslndan sonra jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bunun səbəbi türk dövlətlərinin öz aralarında yox, daha çox üçüncü ölkələrlə ticarətə üstünlük vermələridir:
"Bu mənada, ehtiyaclarımızı əvvəlcə öz aramızda həll etməyimiz zəruridir. Türk dövlətlərinin ticarət baxımından olduqca böyük potensialı var. Bizim qayəmiz bu birliyi daha da gücləndirmək və inkişaf etdirməkdir".
