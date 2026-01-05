БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 16:35
    Бакинская Инициативная Группа (БИГ) обнародовала на своих страницах в социальных сетях статистику о массовых убийствах, совершенных Индией против сикхов (людей, исповедующих сикхизм - ред.).

    Как сообщает Report, согласно информации, распространенной организацией, жертвами систематического насилия в 1984 году стали более 10 тыс. представителей сикхской общины. В ходе репрессий было разрушено свыше 54 тыс. домов, а более 207 тыс. сикхов подверглись принудительному перемещению со своих исконных земель.

    Напомним, что сикхизм - это монотеистическая религия, основанная на откровении Гуру Нанака в регионе Пенджаб в Индии.

    Бакинская инициативная группа сикхи Индия массовые убийства сикхизм репрессии
    BTQ Hindistanın siqhlərə qarşı törətdiyi qətliamlarla bağlı statistikanı paylaşıb
    BIG releases statistics on mass repressions against Sikhs in India

