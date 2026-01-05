БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

Бакинская Инициативная Группа (БИГ) обнародовала на своих страницах в социальных сетях статистику о массовых убийствах, совершенных Индией против сикхов (людей, исповедующих сикхизм - ред.).

Как сообщает Report, согласно информации, распространенной организацией, жертвами систематического насилия в 1984 году стали более 10 тыс. представителей сикхской общины. В ходе репрессий было разрушено свыше 54 тыс. домов, а более 207 тыс. сикхов подверглись принудительному перемещению со своих исконных земель.

Напомним, что сикхизм - это монотеистическая религия, основанная на откровении Гуру Нанака в регионе Пенджаб в Индии.