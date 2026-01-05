BTQ Hindistanın siqhlərə qarşı törətdiyi qətliamlarla bağlı statistikanı paylaşıb
- 05 yanvar, 2026
- 16:23
Bakı Təşəbbüs Qrupu sosial media hesablarında Hindistanın siqhlərə (siqhizmə sadiq olan insanlar - red.) qarşı törətdiyi qətliamlarla bağlı statistikanı paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, qurumun yaydığı məlumata görə, 1984-cü ildə qırğınlar nəticəsində 10 mindən çox siqh nümayəndəsi öldürülüb, 54 mindən çox ev dağıdılıb və 207 mindən çox məcburi köçürmə baş verib.
Xatırladaq ki, siqhizm Hindistanın Pəncab bölgəsində Guru Nanakın vəhyinə əsaslanan monoteist dindir.
Massacres of Sikhs carried out by Indian Governments#neverforget1984 #1984SikhGenocide #SikhGenocide #JusticeFor1984 #antisikhpogroms #1984Genocide #MinoritiesinIndia #equalityforall pic.twitter.com/fTRJhS7aM2— Baku Initiative Group (@bakuinitiative) January 5, 2026
