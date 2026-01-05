İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakı Təşəbbüs Qrupu sosial media hesablarında Hindistanın siqhlərə (siqhizmə sadiq olan insanlar - red.) qarşı törətdiyi qətliamlarla bağlı statistikanı paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, qurumun yaydığı məlumata görə, 1984-cü ildə qırğınlar nəticəsində 10 mindən çox siqh nümayəndəsi öldürülüb, 54 mindən çox ev dağıdılıb və 207 mindən çox məcburi köçürmə baş verib.

    Xatırladaq ki, siqhizm Hindistanın Pəncab bölgəsində Guru Nanakın vəhyinə əsaslanan monoteist dindir.

    БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии
    BIG releases statistics on mass repressions against Sikhs in India

