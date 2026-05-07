Банзрагч: Генпрокуратуры Монголии и Азербайджана определили направления сотрудничества

Генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании с генпрокуратурой Азербайджана закладывает основу для многостороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом Банзрагч заявил в Баку в четверг.

По его словам, теперь Баку и Улан-Батор могут сотрудничать в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней, противодействия отмыванию денег, легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с коррупцией.

"Мы считаем, что данный документ расширяет сотрудничество между нашими прокуратурами, включая обмен опытом, взаимные визиты и совместную работу по конкретным видам уголовных дел", - сказал генпрокурор.

По его словам, Азербайджан и Монголия в последние годы активизировали двустороннее сотрудничество.

"Монголия и Азербайджан - страны, народы которых имеют общую историю и культуру. В 2024 году во время участия президента Монголии (Ухнаагийна Хурэлсуха - ред.) в 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) состоялась встреча президентов двух стран, на которой они договорились о расширении сотрудничества, что стало важным событием для развития наших двусторонних отношений", - заключил Банзрагч.

Ранее сообщалось, что генеральные прокуратуры Азербайджана и Монголии сегодня подписали меморандум о взаимопонимании.