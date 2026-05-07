Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Банзрагч: Генпрокуратуры Монголии и Азербайджана определили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    • 07 мая, 2026
    • 16:00
    Банзрагч: Генпрокуратуры Монголии и Азербайджана определили направления сотрудничества

    Генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании с генпрокуратурой Азербайджана закладывает основу для многостороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом Банзрагч заявил в Баку в четверг.

    По его словам, теперь Баку и Улан-Батор могут сотрудничать в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней, противодействия отмыванию денег, легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с коррупцией.

    "Мы считаем, что данный документ расширяет сотрудничество между нашими прокуратурами, включая обмен опытом, взаимные визиты и совместную работу по конкретным видам уголовных дел", - сказал генпрокурор.

    По его словам, Азербайджан и Монголия в последние годы активизировали двустороннее сотрудничество.

    "Монголия и Азербайджан - страны, народы которых имеют общую историю и культуру. В 2024 году во время участия президента Монголии (Ухнаагийна Хурэлсуха - ред.) в 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) состоялась встреча президентов двух стран, на которой они договорились о расширении сотрудничества, что стало важным событием для развития наших двусторонних отношений", - заключил Банзрагч.

    Ранее сообщалось, что генеральные прокуратуры Азербайджана и Монголии сегодня подписали меморандум о взаимопонимании.

    Монголия Генпрокуратура Азербайджано-монгольские отношения
    Banzraqç: Monqolustan və Azərbaycanın Baş Prokurorluqları əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edib

    Последние новости

    16:17

    Деятели культуры Азербайджана награждены персональной стипендией президента

    Внутренняя политика
    16:17

    В Нидерландах стюардесса госпитализирована по подозрению на заражение хантавирусом

    Другие страны
    16:08

    BakuBus и Бакинская служба такси вошли в структуру Бакметрополитена

    Другие
    16:06

    Чарльз Кайонга: WUF13 откроет новые возможности для международного сотрудничества

    Внешняя политика
    16:06
    Фото

    Генпрокурор Монголии посетил Национальную авиационную академию

    Внешняя политика
    16:00

    Банзрагч: Генпрокуратуры Монголии и Азербайджана определили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    15:51

    Непогода нанесла агросектору Азербайджана ущерб на 13 млн манатов

    АПК
    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    Лента новостей