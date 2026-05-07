Banzraqç: Monqolustan və Azərbaycanın Baş Prokurorluqları əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edib
- 07 may, 2026
- 16:05
Azərbaycan Baş Prokurorluğu ilə anlaşma memorandumunun imzalanması çoxtərəfli əməkdaşlığın əsasını qoyur.
"Report"un məlumatına görə, bunu bu gün Bakıda Monqolustan Baş Prokuroru Jarqalsayxan Banzraqç bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, Bakı və Ulan-Bator cinayətkarlığın qarşısının alınmasında, çirkli pulların yuyulmasına, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına və korrupsiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlıq edə bilərlər: "Hesab edirik ki, bu sənəd prokurorluqlarımız arasında əməkdaşlığı, o cümlədən təcrübə mübadiləsini, qarşılıqlı səfərləri və cinayət işlərinin konkret növləri üzrə birgə fəaliyyəti genişləndirir".
J.Banzraqçın sözlərinə görə, Azərbaycan və Monqolustan son illərdə ikitərəfli əməkdaşlığı fəallaşdırıblar:
"Monqolustan və Azərbaycan xalqları ortaq tarixə və mədəniyyətə malikdirlər. 2024-cü ildə Monqolustan Prezidenti Uxnaaqiyn Xurelsuxun BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirakı zamanı iki ölkə prezidentlərinin görüşü keçirilib. Burada onlar əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu isə ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün mühüm hadisə olub".
Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.