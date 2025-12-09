Баку считает неприемлемым указание обвиняемых в военных преступлениях как "пленных" в документе Армения–ЕС
Внешняя политика
- 09 декабря, 2025
- 15:14
Азербайджан выразил протест против указания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, как "пленных" в документе, подписанном между Арменией и Европейским союзом.
Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.
"Обозначение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, в статусе "пленных", а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является серьезным искажением реальности и неприемлемо", - заявили в МИД.
