    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 15:14
    Баку считает неприемлемым указание обвиняемых в военных преступлениях как пленных в документе Армения–ЕС

    Азербайджан выразил протест против указания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, как "пленных" в документе, подписанном между Арменией и Европейским союзом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

    "Обозначение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, в статусе "пленных", а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является серьезным искажением реальности и неприемлемо", - заявили в МИД.

    МИД Евросоюз армянские военные преступники протест
    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir
    Azerbaijan protests EU–Armenia document labeling convicted criminals as 'prisoners'
