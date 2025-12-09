Баку считает неприемлемым указание обвиняемых в военных преступлениях как "пленных" в документе Армения–ЕС

Азербайджан выразил протест против указания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, как "пленных" в документе, подписанном между Арменией и Европейским союзом.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

"Обозначение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, в статусе "пленных", а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является серьезным искажением реальности и неприемлемо", - заявили в МИД.