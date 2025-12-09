İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:59
    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların əsir kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir

    Azərbaycan Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında imzalanan sənəddə hərbi cinayətlərdə ittiham edilən şəxslərin "əsir" kimi qeyd olunmasına etiraz edib.

    "Report"un məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı şərhində deyilir:

    "İnsanlıq əleyhinə cinayətlər və hərbi cinayətlərdə ittiham olunan və məhkum edilmiş erməni əsilli şəxslərin "əsir" statusunda qeyd edilməsi və onların azadlığa buraxılmasının ayrıca prioritet kimi müəyyən edilməsi reallıqların ciddi şəkildə təhrif edilməsidir və qəbuledilməzdir".

    Баку считает неприемлемым указание обвиняемых в военных преступлениях как "пленных" в документе Армения–ЕС

    Son xəbərlər

    15:07

    Azərbaycan daha bir ölkədən meyvə ağacları tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:03

    Con Van Loen: "Azərbaycan klublarının akademiyalarının daha yaxşı təşkil olunmasına ehtiyac var"

    Futbol
    14:59

    XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:59

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla qaz sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edirik"

    Energetika
    14:58
    Foto

    Azərbaycanla Slovakiya arasında beş sənəd imzalanıb

    Digər
    14:57

    XİN: "Aİ-Ermənistan Tərəfdaşlığı üçün Strateji Gündəlik"də Azərbaycanı hədəf alan məsələlər qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    14:51

    Rəsmi Bakı: Aİ ilə Ermənistanın imzaladığı sənəd Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddir

    Xarici siyasət
    14:47

    Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar gecə saat 1-ə qədər işləyəcək

    İnfrastruktur
    14:41

    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti