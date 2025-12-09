XİN: Ermənistanla Aİ arasında hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların "əsir" kimi qeyd olunması qəbuledilməzdir
Xarici siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 14:59
Azərbaycan Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında imzalanan sənəddə hərbi cinayətlərdə ittiham edilən şəxslərin "əsir" kimi qeyd olunmasına etiraz edib.
"Report"un məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı şərhində deyilir:
"İnsanlıq əleyhinə cinayətlər və hərbi cinayətlərdə ittiham olunan və məhkum edilmiş erməni əsilli şəxslərin "əsir" statusunda qeyd edilməsi və onların azadlığa buraxılmasının ayrıca prioritet kimi müəyyən edilməsi reallıqların ciddi şəkildə təhrif edilməsidir və qəbuledilməzdir".
