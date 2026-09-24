Баку и Кишинев рассмотрели возможности углубления взаимодействия в аграрной сфере

Посол Азербайджана в Кишиневе Ульви Бахшалиев в ходе встречи с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Евгением Осмоческу обсудил перспективы расширения сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом Бахшалиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Нанес визит вежливости новому министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы и поздравил его с назначением", - сообщил он.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам, затрагивающим сельское хозяйство и пищевую промышленность, а также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества.