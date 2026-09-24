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    Баку и Кишинев рассмотрели возможности углубления взаимодействия в аграрной сфере

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 18:13
    Баку и Кишинев рассмотрели возможности углубления взаимодействия в аграрной сфере

    Посол Азербайджана в Кишиневе Ульви Бахшалиев в ходе встречи с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Евгением Осмоческу обсудил перспективы расширения сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом Бахшалиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "Нанес визит вежливости новому министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы и поздравил его с назначением", - сообщил он.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам, затрагивающим сельское хозяйство и пищевую промышленность, а также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества.

    Ульви Бахшалиев Евгений Осмоческу Сотрудничество в сельском хозяйстве Республика Молдова
    Azərbaycan ilə Moldova arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Baku, Chisinau discuss ways to deepen cooperation in agriculture
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