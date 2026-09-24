Azərbaycan ilə Moldova arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
- 24 sentyabr, 2026
- 18:08
Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Ülvi Baxşəliyev bu ölkənin kənd təsərrüfatı və qida sənayesi naziri Yevgen Osmoçesku ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ü. Baxşəliyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Moldovanın yeni Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi nazirinə nəzakət ziyarəti etdim və təyinatı münasibətilə onu təbrik etdim", - o bildirib.
Görüşdə kənd təsərrüfatı və qida sənayesinə təsir göstərən əsas məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb və əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.
Paid a courtesy visit to the new Minister of Agriculture and Food Industry of #Moldova and congratulated him on his appointment. We exchanged views on key issues affecting the agriculture and food industry and explored possibilities for expanding our cooperation. pic.twitter.com/mS6qo6xCjx— Ulvi Bakhshaliyev (@UlviB1972) September 24, 2026