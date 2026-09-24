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    Azərbaycan ilə Moldova arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 18:08
    Azərbaycan ilə Moldova arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Ülvi Baxşəliyev bu ölkənin kənd təsərrüfatı və qida sənayesi naziri Yevgen Osmoçesku ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ü. Baxşəliyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Moldovanın yeni Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi nazirinə nəzakət ziyarəti etdim və təyinatı münasibətilə onu təbrik etdim", - o bildirib.

    Görüşdə kənd təsərrüfatı və qida sənayesinə təsir göstərən əsas məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb və əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Ülvi Baxşəliyev Azərbaycan-Moldova əlaqələri
    Баку и Кишинев рассмотрели возможности углубления взаимодействия в аграрной сфере
    Baku, Chisinau discuss ways to deepen cooperation in agriculture
    MiniBoss
    MiniBoss

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