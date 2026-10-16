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    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirəcək

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:14
    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirəcək

    Azərbaycanın futzal millisi bu gün DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, komanda səfərdə Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq.

    Fridek-Mistekdəki "Hala Polarka" İdman Arenasında, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək görüşü Peter Nurse (İngiltərə), Valentin Siuplea (Uels) və Dunkan Maklulliç (Şotlandiya) idarə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin yer aldığı 12-ci qrupda digər rəqib Latviyadır.

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Çexiya yığması Futzal üzrə dünya çempionatı
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