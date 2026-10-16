Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirəcək
Futbol
- 16 oktyabr, 2026
- 09:14
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Azərbaycanın futzal millisi bu gün DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, komanda səfərdə Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Fridek-Mistekdəki "Hala Polarka" İdman Arenasında, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək görüşü Peter Nurse (İngiltərə), Valentin Siuplea (Uels) və Dunkan Maklulliç (Şotlandiya) idarə edəcəklər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin yer aldığı 12-ci qrupda digər rəqib Latviyadır.
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