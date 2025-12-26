Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Байрамов: В 2025 году достигнут значительный прогресс в мирном процессе с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 15:20
    В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в 2025 году был достигнут значительный прогресс.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за год.

    По его словам, Азербайджан под руководством президента страны в 2025 году проводил активную внешнюю политику.

    "Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене и расширил дипломатическое присутствие. В 2025 году был достигнут большой прогресс в мирном процессе", - отметил он.

    Байрамов подчеркнул, что усилия Азербайджана по продвижению международного мира и стабильности, развитию экономического сотрудничества и посреднической деятельности способствовали дальнейшему росту авторитета страны на мировой арене.

    Ceyhun Bayramov: Bu il Ermənistanla sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub
    Bayramov: Significant progress achieved in peace process with Armenia in 2025

