İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ceyhun Bayramov: Bu il Ermənistanla sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:13
    Ceyhun Bayramov: Bu il Ermənistanla sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

    2025-ci ildə Ermənistanla sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş xarici siyasət çox zəngin olub:

    "Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə mövqeyini gücləndirib, diplomatik təmsilçiliyini genişləndirib. 2025-ci ildə Ermənistanla sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq sülh və sabitliyin təşviqi, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq, vasitəçilik səyləri ölkənin nüfuzunun daha da güclənməsinə töhfə verib".

    Ceyhun Bayramov sülh prosesi Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Ermənistan
    Байрамов: В 2025 году достигнут значительный прогресс в мирном процессе с Арменией

    Son xəbərlər

    15:48

    Milli Paralimpiya Komitəsinin 2026-cı ildə yeni loqosu təqdim olunacaq

    Fərdi
    15:48

    Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:45

    Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini verib

    Digər ölkələr
    15:44

    XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olub

    Xarici siyasət
    15:43

    Toğrul Rəhimov: "Milli Paralimpiya Komitəsi idmançıları hər zaman diqqətdə saxlayır"

    Fərdi
    15:33

    Dövlət Xidməti: İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə risklər reyestri fundamental əhəmiyyətə malikdir

    İKT
    15:32

    XİN: Sülh sazişi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və TRIPP üzrə öhdəliklərin icrası mütləqdir

    Xarici siyasət
    15:29

    Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub

    Xarici siyasət
    15:27

    Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti