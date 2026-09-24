Байрамов проинформировал главу МИД Албании о мирном процессе с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Феритом Ходжой.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства в социальной сети X.

Министры обсудили двустороннюю повестку, подчеркнули важность постоянного политического диалога, контактов на высоком уровне и взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН.

Байрамов отметил значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы посредством ключевых энергетических и транспортных проектов по обеспечению связанности.

Он также проинформировал коллегу о постконфликтных региональных реалиях, вопросах региональной и международной безопасности, а также о продолжающихся мирных усилиях с Арменией.