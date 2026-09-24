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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Байрамов проинформировал главу МИД Албании о мирном процессе с Арменией

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 18:03
    Байрамов проинформировал главу МИД Албании о мирном процессе с Арменией

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Феритом Ходжой.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства в социальной сети X.

    Министры обсудили двустороннюю повестку, подчеркнули важность постоянного политического диалога, контактов на высоком уровне и взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН.

    Байрамов отметил значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы посредством ключевых энергетических и транспортных проектов по обеспечению связанности.

    Он также проинформировал коллегу о постконфликтных региональных реалиях, вопросах региональной и международной безопасности, а также о продолжающихся мирных усилиях с Арменией.

    Байрамов проинформировал главу МИД Албании о мирном процессе с Арменией
    Байрамов проинформировал главу МИД Албании о мирном процессе с Арменией

    Джейхун Байрамов Ферит Ходжа Албания Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
    Фото
    Ceyhun Bayramov albaniyalı həmkarını Ermənistanla davam edən sülh prosesi barədə məlumatlandırıb
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    Bayramov briefs Albanian Foreign Minister on peace process with Armenia
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