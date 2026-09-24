Ceyhun Bayramov albaniyalı həmkarını Ermənistanla davam edən sülh prosesi barədə məlumatlandırıb
- 24 sentyabr, 2026
- 17:44
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Nyu-Yorkda Albaniyanın Avropa və xarici işlər naziri Ferit Hoxa ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Nazirlər ikitərəfli gündəliyi müzakirə edib, davamlı siyasi dialoqun, yüksək səviyyəli təmasların və BMT də daxil olmaqla, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin vacibliyini vurğulayıblar.
Ceyhun Bayramov Azərbaycanın əsas enerji və nəqliyyat bağlantısı layihələri vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi mühüm töhfələri qeyd edib.
O, həmçinin qarşı tərəfi münaqişədən sonrakı regional reallıqlar, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də Ermənistanla davam edən sülh səyləri barədə məlumatlandırıb.
On the margins of the 81st UN General Assembly High-Level Week in New York, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @bayramov_jeyhun met with Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania Ferit Hoxha @HoxhaFer.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
The sides discussed the bilateral agenda, emphasizing the… pic.twitter.com/TMuKIuKZqF